Turisti belgi colti da malore, salvati dal Soccorso Alpino

Nella zona che porta ai laghetti

NOTO – Nel pomeriggio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertati dal 118, hanno raggiunto contrada Stallaini, a Noto, per soccorrere due turisti di origini belghe colti da malore lungo il percorso che porta alla zona dei laghetti.

La squadra di soccorso del CNSAS Sicilia, insieme alla Guardia di Finanza e al personale del Demanio Forestale, ha intercettato i due, una donna ed un uomo, che, stremati dalla fatica in fase di risalita dalla vallata, sia per il forte caldo sia per le caratteristiche del sentiero ripido e impervio, non riuscivano a proseguire.

Valutate le condizioni dei due, si è provveduto a idratarli e accompagnarli fuori dal sentiero, per poi affidarli ai sanitari del 118.