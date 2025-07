Turisti canadesi pestati e rapinati alla Vucciria. È allarme in centro storico

In azione una banda di ventenni

PALERMO – La violenza è esplosa nel cuore della notte di mercoledì 2 luglio alla Vucciria come sempre presa d’assalto. Una coppia di turisti è stata picchiata e rapinata in via Maccheronai a Palermo.

Una banda di quattro o cinque ragazzi ha preso di mira per prima la donna, una quarantenne di Vancouver in Canada. Dalla descrizione delle vittime i rapinatori dovrebbero essere ventenni. Per strapparle il cellulare l’hanno scaraventata per terra. Ha dei lividi al volto e alle ginocchia.

È andata peggio al compagno quarantasettene. Prima che potesse capire cosa stesse accadendo e reagire gli hanno spaccato una bottiglia di vetro in testa. Poi di corsa verso la fontana di piazza Caracciolo per lavare via il sangue in mezzo alla folla che urlava e beveva.

Stavano rientrando in un bed & breakfast in piazza San Domenico. I due sono stati soccorsi dai sanitari del 118. L’uomo ha riportato un trauma cranico, ma ha rifiutato sia la tac che un ricovero perché è tornato in Canada.

I turisti hanno girato l’Italia per tre settimane. La vacanza si è conclusa prima e Cefalù e infine a Palermo. È l’ennesimo caso di violenza di un centro storico che in certe zone e in certi orari è fuori controllo.

La settimana scorsa cinque turisti, quattro portoghesi e una italiana, sono stati picchiati sempre nel centro storico. Li hanno inseguiti sino al portone del B&B in corso Vittorio Emanuele e li hanno pestati per rubare soldi e portafogli con le carte di credito.

Si è alzato un grido di allarme da parte degli albergatori e i titolari delle strutture ricettive. Così non si può andare avanti. L’immagine della città ne esce a pezzi. Federalberghi e Confesercenti hanno chiesto l’invio dell’esercito in centro storico.