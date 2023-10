Tutela ambientale, Amap firma il “Patto per l’acqua”

L’iniziativa è di Utilitalia

PALERMO – In un contesto di crisi aggravato dagli effetti dei cambiamenti climatici, le eccellenze dell’industria idrica italiana associate a Utilitalia (che rappresenta i gestori che forniscono i servizi idrici all’80% della popolazione) fanno squadra per mettere al servizio del Paese le proprie competenze e capacità industriali.

Il “Patto per l’Acqua”

L’Amap, che gestisce i servizi idrici a Palermo, è tra i firmatari del “Patto per l’Acqua”, un’iniziativa che punta a compiere ogni azione utile a sostegno di politiche nazionali di tutela ambientale e della risorsa, di resilienza delle reti e dei sistemi di approvvigionamento, per garantire ai cittadini universalità e qualità dei servizi offerti e gestioni all’altezza delle future sfide.

L’intervento di Di Martino

“Amap ha sempre creduto nella opportunità di condividere le esperienze regionali maturate in ambito progettuale e gestionale”, dice l’amministratore unico, Alessandro Di Martino, componente della giunta esecutiva di Utilitalia e coordinatore della commissione acque reflue.

“Fattore ancora più importante oggi che la nostra azienda si occupa della gestione del servizio idrico integrato di area vasta ed è chiamata a rispondere alle esigenze di oltre un milione di utenti. Il confronto nazionale consente a tutte le aziende di fare sintesi delle buone prassi. È proprio per tale motivo non è casuale che Amap sia stata tra le prime aziende ad aderire a Utilitalia. La nostra esperienza adesso è apprezzata anche in ambito nazionale proprio in virtù della progettualità che abbiamo saputo mettere in campo in questi anni, a fronte di problemi strutturali che abbiamo ereditato e che necessitano di investimenti ingenti e costanti, nel rispetto della qualità del servizio, della tutela dell’ambiente e della salute pubblica”.