Uccide il padre con un colpo di bastone: fermato un 27enne

Ha aggredito anche i carabinieri

Un ragazzo di 27 anni Michele Fresi, di Arzachena, comune in provincia di Sassari, ha ucciso il padre Giovanni con un colpo di bastone. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 27 dicembre, nei pressi di un locale dove il 27enne stava trascorrendo la serata.

Il giovane, probabilmente sotto l’effetto di stupefacenti, avrebbe dato in escandescenze. L’uomo, arrivato sul posto assieme ai carabinieri, ha cercato di calmarlo, ma il 27enne ha avuto una reazione violenta e, dopo aver raccolto da terra un grosso pezzo di legno, lo ha colpito alla testa. Michele Fresi ha colpito anche i carabinieri, che sono rimasti feriti.

Il giovane è stato fermato e portato in caserma. Il 27enne, che aveva da tempo problemi con l’abuso di sostanze stupefacenti e di alcol ed era già noto alle forze dell’ordine per i suoi scatti d’ira, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono stati disposti gli accertamenti sulla salma del padre, che non è stata ancora restituita ai familiari.

La chiamata ai carabinieri

Le forze dell’ordine hanno ricevuto una chiamata perché un uomo, in evidente stato di alterazione, si aggirava per le strade di Arzachena. L’ambulanza ha raggiunto viale Costa Smeralda, dove ha trovato Michele Fresi, che ha rifiutato le cure ed è stato affidato dai sanitari al padre Giovanni, accorso per riportarlo a casa.

Poco dopo un’altra chiamata ai carabinieri da parte di una 24enne, che ha raccontato di essere stata aggredita dal 27enne, dopo che aveva assunto con lui droghe. La donna è stata trasportata all’ospedale di Olbia in condizioni non gravi.

I carabinieri hanno cercato di rintracciare il 27enne, che era poco distante con un bastone in mano: minacciava i conducenti di auto che passavano in quel momento. I militari sono riusciti a fermare il giovane, che ha colpito al volto e agli arti i due agenti. A segnalare la presenza di Giovanni Fresi, picchiato e abbandonato, sono stati alcuni passanti. L’uomo è stato portato in ospedale con una profonda ferita alla testa ed è morto due ore dopo il suo arrivo.