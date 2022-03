Ucraina, Biden studia la risposta alle minacce nucleari di Mosca

Il presidente Usa sente alleati e partner per cercare di isolare la Russia

ROMA – Biden sente nuovamente alleati e partner per continuare con una risposta unitaria dopo le condizioni dettate da Mosca nei primi colloqui con Kiev. E cerca di isolare la Russia, stringendo la morsa economica e prendendo seriamente l’allerta delle forze nucleari russe, studiando le opzioni sul tavolo. Per ora gli Usa non hanno rilevato movimenti specifici: i bombardieri non sono usciti dai loro hangar e non sono stati dotati di atomiche, né i sottomarini hanno lasciato i porti con armi nucleari. Washington cerca inoltre di ripristinare un collegamento diretto a livello di capi di stato maggiore per evitare errori di calcolo fatali. Il timore è quello di un ‘Dottor Stranamore’ in versione russa.

Intanto la situazione a Kiev è sempre di assedio, con le truppe russe che non hanno smesso di martellare la capitale ucraina e che avanzano con un convoglio armato lungo 60 chilometri verso la prima città ucraina. Il seminterrato dell’ospedale di Kiev si è trasformato in un reparto pediatrico improvvisato. A raccontarlo è la Bbc che documenta la situazione con alcune immagini in cui si vedono i bambini, alcuni dei quali malati oncologici, sistemati con letti e attrezzature ospedaliere nello spazio sotto il nosocomio. Il seminterrato è usato sia come rifugio per proteggere i pazienti dagli attacchi in atto nella capitale, ma anche come reparto improvvisato dove curare i piccoli pazienti.