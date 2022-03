Ucraina, bombe russe su un collegio per ciechi e tre scuole nel Lugansk

Almeno quattro le vittime accertate fino a questo momento

KIEV – Almeno 4 persone sono rimaste uccise durante i bombardamenti russi nella città ucraina di Rubezhnoye, nella regione del Lugansk, che hanno colpito e distrutto un collegio per non vedenti, un ospedale cittadino, tre scuole e altre strutture militari. Lo riferisce il Kiev Indipendent. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLA GUERRA

Circa 350.000 persone sono ancora intrappolate a Mariupol, la città nel sud-est dell’Ucraina che è stata assediata dalle truppe russe secondo la Cnn.

Intanto l’aeroporto della città ucraina orientale di Dnipro ha subito una “distruzione massiccia” dopo due bombardamenti russi nella notte, hanno detto le autorità regionali. “Durante la notte, il nemico ha attaccato l’aeroporto di Dnipro. Due colpi. La pista di decollo e di atterraggio è stata distrutta. Il terminale è danneggiato. Distruzione massiccia”, ha scritto Valentin Reznichenko, governatore della regione omonima su Telegram.