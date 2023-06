Ucraina, bombe russe sulla città natale di Zelensky: sei morti

Il presidente ucraino: "I terroristi non saranno mai perdonati"

KIEV – Sei civili uccisi e diversi feriti in un raid russo su Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky, dove è stato colpito un condominio di 5 piani e un negozio di alimentari. Il presidente ucraino: “I terroristi non saranno mai perdonati”.

E annuncia che Kiev sta guadagnando terreno, anche a Bakhmut. La regione russa di Kursk denuncia che l’esercito ucraino ha bombardato i villaggi di Tetkino e Glushkovo nel distretto di confine Glushkovsky, ma non ci sono vittime.

Vasto incendio in una fabbrica a San Pietroburgo, non se ne conoscono le cause. I filorussi riferiscono che è salito a 17 il numero delle vittime nel crollo della diga di Kakhovka, che si aggiungono alle 10 dichiarate da Kiev. Mosca: ‘abbiamo catturato tank Leopard e blindati Bradley americani’.