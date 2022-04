Ucraina, bombe sulla stazione di Kramatorsk: nuova strage di civili

Razzi russi alla stazione ferroviaria mentre c'erano centinaia di persone in attesa di lasciare la città

KIEV – Nuova strage di civili in Ucraina. I russi hanno lanciato dei razzi alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, città della regione di Donetsk. Ci sarebbero decine di morti e centinaia di feriti tra i civili che cercavano di lasciare la città.

Un giornalista di France Presse che si trova sul posto e citato da Avvenire ha riferito di aver visto una trentina di corpi in sacchi per cadaveri e che centinaia di persone erano assiepate nella stazione nella speranza di riuscire a lasciare la città, minacciata da una grande offensiva russa. Sulla pagina Facebook Ukraine UA ci sono immagini terribili sulla situazione in atto a Kramatorsk.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky poche ore fa aveva annunciato che la situazione a Borodyanka, una città vicina a Kiev da dove si sono ritirati i russi, è “molto più orribile” che a Bucha.