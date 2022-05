Ucraina, l’intelligence britannica: la Russia ha problemi di reclutamento

Per far fronte alla resistenza ucraina, la Russia sta facendo un uso notevole di personale ausiliario

1' DI LETTURA

La Russia ha “significativi problemi” di reclutamento per la guerra in Ucraina, che “probabilmente stanno contribuendo a un comando disunito che continua a ostacolare le operazioni” di Mosca: lo scrive l’intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla situazione in Ucraina.

CLICCA QUI PER SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELLA GUERRA IN UCRAINA

Per far fronte alla resistenza ucraina, la Russia sta facendo un uso notevole di personale ausiliario, incluso lo schieramento delle forze cecene, che probabilmente consiste di svariate migliaia di combattenti concentrati soprattutto nelle regioni di Mariupol e Lugansk, commenta l’intelligence.