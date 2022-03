Ucraina, nuova tegola per Russia e Bielorussia: Ikea sospende le attività

La decisione del colosso svedese interesserà 15mila dipendenti

ROMA – Nuova tegola per la Russia che sconta sempre di più l’isolamento a causa dell’aggressione all’Ucraina. (Clicca qui per seguire la diretta della guerra). Anche il colosso svedese dei mobili a basso costo, Ikea, ha annunciato in un comunicato di aver sospeso tutte le sue attività sia in Russia sia in Bielorussia. Una decisione che interesserà circa 15 mila dipendenti.

