Gli Usa avvertono la Russia: "Stop al bagno di sangue"

KIEV (UCRAINA) – Ancora un’altra notte di guerra a Kiev. Quattro esplosioni sono state udite a nella capitale ucraina, poco dopo che è scattato l’allarme aereo. Le prime due nel centro, altre due vicino alla stazione della metropolitana Druzhby Narodiv. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un nuovo messaggio, sfida i russi: “Qui non avrete pace, non avrete da mangiare, non avrete un momento di calma”. Il popolo ucraino opporrà una “resistenza feroce”. I bombardamenti russi su Kharkiv hanno colpito almeno tre scuole e la Cattedrale dell’Assunzione della citta. Il Dipartimento di Stato americano ha invitato il presidente russo Vladimir Putin e il governo di Mosca a “porre fine a questo bagno di sangue”.

DIRETTA

12.02 – A Mariupol è in corso una pesantissima battaglia in città non c’è dove rifugiarsi.

11.48 – Non si fermano, intanto, i bombardamenti: sei adulti e due bambini – riporta il sito ucraino Kyiv Independent – sono stati uccisi in un edificio residenziale a seguito di un attacco russo alla città di Izyum, nel distretto di Kharkiv. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un nuovo video sottolineando che le linee di difesa dell’Ucraina stanno resistendo nonostante non ci sia stata tregua nella notte nei bombardamenti delle città da parte della Russia.

11.36 – Il secondo round dei negoziati tra Russia e Ucraina si terrà nella regione di Brest, in Bielorussia. Lo ha reso noto il capo delegazione russo, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass.

11.10 – “Siamo pronti al dialogo”, ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov in una conferenza stampa. “Sono sicuro che l’isteria diminuirà e che l’Occidente supererà la sua frenesia”, ha aggiunto secondo quanto riporta Interfax.

11.01 – Atteso per oggi il secondo round dei negoziati tra Russia e Ucraina, previsto nella foresta tra Polonia e Bielorussia. Sul tavolo c’è “il cessate il fuoco”, assicura Mosca.

