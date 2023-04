Ucraina, Putin in visita fra le truppe russe nella regione di Kerson

Prima visita del presidente russo nell'autoproclamata repubblica di Lugansk

MOSCA – Visita del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina, fra le truppe nella regione di Kherson e a Lugansk per portare loro gli auguri di Pasqua e donare copie di icone. ‘Stiamo lavorando in modo professionale, brevemente ma concretamente. È importante per me sentire le opinioni su come si sta sviluppando la situazione’, ha detto ai suoi comandanti.

Quella di oggi è la prima visita di Putin nella regione di Kherson e nell’autoproclamata repubblica di Lugansk. In precedenza, il presidente russo aveva visitato Mariupol il 19 marzo.