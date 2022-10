Ucraina, raid russi senza sosta: al buio oltre mille città

Kiev accusa i militari di Mosca di saccheggi e incendi del patrimonio culturale ucraino nei territori occupati

Raid russi senza tregua sull’Ucraina. Un terzo del Paese è rimasto al buio per le bombe cadute sulle centrali elettriche, blackout in mille città. Mosca rilancia intanto l’offensiva su Kharkiv, da dove si cercano di evacuare i civili.

Nelle aree occupate i russi stanno saccheggiando i musei e bruciando i libri in lingua ucraina – afferma lo Stato maggiore dell’esercito ucraino nel suo report della mattina, come riporta Ukrinform -. “Gli invasori distruggono il patrimonio culturale ucraino nei territori occupati, saccheggiando musei e bruciando i libri di letteratura ucraina”, si legge nel report. Il Ministero della Cultura e della Politica dell’Informazione ha documentato più di 500 casi di crimini di guerra russi contro il patrimonio culturale ucraino. Per l’Ue questi sono “crimini di guerra”.

Intanto la Cassazione russa ha respinto l’appello di Navalny e ha confermato la condanna a 9 anni di

carcere per l’oppositore del Cremlino. Sospettato di contatti ambigui con gli 007 russi, è stato silurato il capo della cybersicurezza tedesca Schoenbohm.