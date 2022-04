Ucraina, sarà un catanese a decidere sui crimini di guerra di Putin

Ex funzionario di polizia è in magistratura dal 1997

ROMA – Sarà un giudice siciliano, per la precisione catanese, a decidere sulle accuse di crimini di guerra compiute dalle truppe di Vladimir Putin in Ucraina. Si chiama Rosario Salvatore Aitala ed è l’incaricato alla Corte penale internazionale dell’Aja di seguire il fascicolo sui presunti crimini commessi dai militari russi nell’invasione dell’Ucraina.

Professore di diritto internazionale penale alla Luiss, il 54enne Aitala è nato a Catania dove si è laureato in giurisprudenza. E’ stato fino al 1992 un funzionario di polizia. Nel 1997 è entrato in magistratura. Ha lavorato a Milano, Trapani e Roma. E’ stato anche consigliere per le aree di crisi e la criminalità internazionale della Farnesina in Albania, Afghanistan, Balcani e America Latina e consigliere per gli affari internazionali del presidente del Senato Piero Grasso. È componente anche della commissione sui crimini di guerra istituita dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia.