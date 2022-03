Si cerca di arrivare a un difficile cessate il fuoco.

Riprendono oggi a Istanbul, dopo due settimane di sostanziale stallo, i negoziati tra Russia e Ucraina per un cessate il fuoco, mentre la tensione resta alta sia sul terreno che a livello diplomatico e dunque non ci sono sostanziali spiragli, rispetto al passato.

“Gli ucraini pagano con la vita le sanzioni “deboli'”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video definendo “passive” le sanzioni imposte dall’Occidente alla Russia. “Non ci dovrebbero essere pacchetti di sanzioni ‘sospese’, ossia se le truppe russe fanno qualcosa, allora ci sarà qualche risposta – ha aggiunto -, ci sono ora molti accenni e avvertimenti che le sanzioni saranno inasprite, come con un embargo sulle forniture di petrolio russo in Europa, se la Russia usa armi chimiche. Semplicemente non ci sono parole”.

LA DIRETTA

10.30 – L’Ucraina ha annunciato la ripresa delle evacuazioni di civili attraverso tre corridoi umanitari, anche dalla città assediata di Mariupol, dopo un giorno di sospensione a causa dei timori di “provocazioni” russe. “Tre corridoi umanitari sono stati approvati per oggi”, ha detto il vice primo ministro ucraino Iryna Verechtchuk su Telegram.

9.50 – Il presidente turco Erdogan ha incontrato le delegazioni di negoziatori russi e ucraini prima dell’inizio dei colloqui e ha aperto la strada per la pace

9.00 – L’oligarca russo Roman Abramovich è a Istanbul per i colloqui russo-ucraini, riferisce la Tass. Zelensky si è detto pronto ad accettare lo status di neutralità. Il Cremlino precisa: “nessuno sta pensando di usare armi nucleari”, né di attaccare Paesi Nato. Secondo il Financial Times la Russia non chiederebbe più che l’Ucraina venga “denazificata” ed è pronta a lasciare che Kiev aderisca all’Ue a patto che rimanga

militarmente non allineata.

8.30 Occhi puntati su Istanbul dove sono arrivate le delegazioni e alle 9,30 ora italiana riprendono i negoziati tra Mosca e Kiev. Si punta a concordare un cessate il fuoco, o almeno a un accordo

