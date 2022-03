Ucraina, Erdogan incontra i negoziatori e apre la strada per la pace

Il presidente candida la Turchia per ospitare un vertice tra Zelensky e Putin

ISTANBUL – Iniziati i colloqui tra le delegazioni di Ucraina e Russia a Istanbul. Il presidente turco Erdogan ha incontrati i rappresentati di entrambi i Paesi prima dell’inizio dei colloqui. Parlando alla stampa Erdogan ha detto che sia il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, sia il presidente russo Vladimir Putin, sono “amici preziosi” e che progressi nei negoziati aprirebbero la strada all’incontro tra i due leader, vertice al quale la Turchia si candida a ospitare.

Una “pace giusta” non avrà un perdente e la continuazione del conflitto non giova a nessuno, ha aggiunto il presidente turco nel suo benvenuto ai negoziatori russi e ucraini. “In un momento così critico… mi auguro che i nostri incontri e le nostre discussioni siano di buon auspicio per i vostri Paesi, per la nostra regione e per tutta l’umanità”. Il presidente ha chiesto un immediato cessate il fuoco.