Ucraina, sparito un terzo combattente Usa

Lo affermano funzionari dell'amministrazione Usa citati da Cnn

Un terzo americano, il veterano dei Marine Grady Kurpasi, è sparito in Ucraina. Lo affermano funzionari dell’amministrazione Usa citati da Cnn. L’ultima volta che si sono avute sue notizie è stato fra il 23 e 24 aprile. Kurpasi ha servito 20 anni nei Marine e aveva deciso di andare volontario in Ucraina.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha confermato la scomparsa di un terzo cittadino americano in Ucraina. “Ci sono notizie di un altro americano disperso. Non posso discutere i dettagli di questo caso”, ha dichiarato Price in una conferenza stampa, secondo quanto riporta una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Stato.