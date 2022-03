Ucraina, storica svolta della neutrale Svizzera: sì alle sanzioni alla Russia

Il presidente ucraino Zelensky ha presentato richiesta di adesione all'Ue, manca il sì unanime dei paesi membri

ROMA – Il presidente ucraino Zelensky ha presentato richiesta ufficiale di adesione all’Ue facendo appello ad una procedura speciale per Kiev, ma non ha trovato un supporto compatto a Bruxelles. Manca ancora il sì unanime dei Paesi membri. Oggi intanto la plenaria dell’ Europarlamento voterà la risoluzione per far ottenere a Kiev lo status di candidato all’ingresso nell’Ue. ù

Intanto si registra la storica decisione della neutrale Svizzera, che si allinea alle sanzioni Ue nei confronti della Russia che ha mosso guerra all’Ucraina (segui qui la diretta del conflitto). Johnson oggi si recherà in Polonia ed Estonia.