Ucraina, Trump “Riusciremo a fare finire questa guerra”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ora cerchiamo di capire cose può succedere, credo che le cose ora si possono allineare bene. Riusciremo a fare finire questa guerra”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima dell’incontro a tu per tu con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’incontro sarà in Ungheria perchè c’è un premier che ci piace, sta facendo un ottimo lavoro e quindi abbiamo deciso di incontrarci lì. Credo che sarà un doppio incontro, avremo il presidente Zelensky in contato, è una situazione difficile perchè non si piacciono e quindi potrebbe essere un incontro a tre o forse separati. Ieri ho parlato per oltre due ore con Putin, anche lui viole che la guerra finisca”, ha aggiunto Trump. “Dobbiamo cercare di eliminare un pò di quell’odio che c’è fra di loro e dobbiamo fare in modo che sia una pace duratura”, ha poi sottolineato.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-