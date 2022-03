Ucraina, Zelensky: possibile un compromesso su Crimea e Donbass

Il leader di Kiev apre a un negoziato con Mosca per le repubbliche filorusse

ROMA – Guerra in Ucraina, apertura del presidente Zelensky alla Russia che continua l’offensiva sul Paese. “Possiamo discutere e trovare un compromesso su come questi territori continueranno a vivere”: lo ha detto alla ABC il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi alla Crimea e alle “pseudo Repubbliche” separatiste del Donbass. “Sono pronto a un dialogo, non alla capitolazione”, ha sottolineato il presidente ucraino.