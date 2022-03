Ucraina, Zelensky rinuncia alla Nato: colloqui con Mosca più realistici

Il presidente fa intendere che ci siano spiragli per un accordo

ROMA – I colloqui con la Russia continuano, sembrano ora “più realistici” e “c’è sicuramente spazio per compromessi”: lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, in un discorso pronunciato a notte fonda. “Tutte le guerre terminano con un accordo”, ha aggiunto, ricordando come i negoziati fra Mosca e Kiev siano “difficili”, ma “di fondamentale importanza”. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLA GUERRA

Ieri Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina rinuncia alla Nato ma a Putin non basta: “Kiev non è seria nel cercare una soluzione accettabile”, ha detto il presidente russo. I colloqui continuano anche oggi. Biden, annuncerà lo stanziamento di 800 milioni di dollari in aiuti alla sicurezza per l’Ucraina, dopo l’intervento di Zelensky oggi al Congresso.