Udc Sicilia, arriva un doppio incarico per Maurizio Lo Galbo

E' il nuovo responsabile regionale per la formazione e la verifica delle liste elettorali

PALERMO – L’Unione di Centro prosegue il percorso di rafforzamento dell’organizzazione territoriale in Sicilia. Sentito il parere favorevole del Segretario Nazionale, Sen. Antonio De Poli, e del Presidente del Partito, On. Lorenzo Cesa, il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, On. Decio Terrana, ha conferito a Maurizio Lo Galbo il doppio incarico di Responsabile regionale per la formazione e la verifica delle liste elettorali dell’Udc in Sicilia e di Responsabile agli Enti Locali per la Provincia di Palermo.

La decisione nasce dal riconoscimento dell’esperienza maturata da Lo Galbo all’interno del partito, dove ha già ricoperto – in passato – il ruolo di Coordinatore cittadino e provinciale dei Giovani Udc, distinguendosi per impegno, competenza e spirito di servizio. Paolo Franzella, Coordinatore Provinciale dell’Udc a Palermo, esprime piena soddisfazione per la nomina.

“Risorsa per la comunità politica”

“Maurizio è una risorsa preziosa per la nostra comunità politica. Conosce il territorio, conosce il partito e rappresenta quella generazione che ha saputo crescere mettendo sempre al centro serietà, dialogo e senso delle istituzioni. Sono certo che questo incarico contribuirà a rafforzare ulteriormente la presenza dell’Udc nella provincia di Palermo e in tutta la Sicilia”.

“Un ritorno al servizio attivo”

“Ringrazio l’On. Terrana, il Sen. De Poli e l’On. Cesa per la fiducia accordatami – dice Lo Galbo -. Per me è un onore ed un ritorno al servizio attivo nel partito che mi ha formato politicamente e nel quale ho avuto l’onore di guidare i giovani a livello provinciale. Metterò tutta la mia esperienza e la mia energia a disposizione dell’Udc e dei suoi valori moderati, convinto che solo attraverso un lavoro serio e condiviso sia possibile costruire un progetto politico credibile e vicino ai cittadini”.

L’On. Decio Terrana, Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, sottolinea l’importanza strategica della nuova responsabilità: “Con questa nomina rafforziamo la squadra e rafforziamo la nostra presenza amministrativa. Siamo impegnati in un percorso di crescita che richiede competenze, presenza reale nei territori e una classe dirigente preparata. Maurizio incarna pienamente questo profilo avendo un curriculum degno di nota: piu volte è stato consigliere comunale, vicepresidente del consiglio ed Assessore del comune di Bagheria con deleghe alla Pubblica Istruzione, Legalità, Sport, Spettacolo e Beni Culturali.

Inoltre ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’Anci under 36, componente commissione nazionale Anci senior sicurezza e legalità, capo della segreteria dell’Assessorato Territorio e Ambiente, capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Palermo e capo della Segreteria del Sindaco Metropolitano. Lavoreremo insieme con grande sinergia – continua l’on. Terrana – per raggiungere obiettivi ambiziosi per il partito e per le comunità siciliane”. Con questa scelta l’Udc Sicilia ribadisce la volontà di consolidare il proprio ruolo nel panorama politico regionale, valorizzando competenze, rinnovamento e responsabilità. Una linea chiara: tornare tra la gente, nei territori, per costruire una presenza moderata, seria e determinata, capace di incidere nelle sfide che attendono la Sicilia nei prossimi anni.