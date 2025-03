Udinese-Parma 1-0, decide Thauvin su rigore

UDINE (ITALPRESS) – L’Udinese di Kosta Runjaic è una macchina inarrestabile, che può sognare di andare ben oltre la salvezza: è questo il responso del Bluenergy Stadium, che assiste al terzo successo consecutivo dei suoi beniamini. Sin dai primissimi minuti ecco il puro dominio dei bianconeri, che viaggiano semplicemente a un ritmo doppio rispetto al Parma di Cristian Chivu, annichilito dalla formazione rivale. Suzuki lo salva in avvio su Atta, poi ingaggia un duello con Thauvin: tripla occasione del francese e vince sempre il portiere, che salva i suoi in ogni modo possibile. L’episodio che decide la gara arriva al 38′, quando Balogh va in tilt e devia di mano per bloccare l’ennesima azione straripante di Thauvin: è rigore e il francese trasforma. Si chiude dunque definitivamente il caso con Lorenzo Lucca, visto che è lui a consegnare il pallone al compagno per tirare. Parma giustamente punito e mai pericoloso, con l’unico tiro di Lautaro Valenti (out), ma nella ripresa aggrediscono la gara i ducali: paratissima di Padelli su Man. Ehizibue e Thauvin vanno vicinissimi al raddoppio e anche Lucca, fermato dal fuorigioco. Un altro offside, proprio del centravanti, fa annullare la doppietta dell’ex Tigres e Olympique Marsiglia, semplicemente straripante quest’oggi. Solo nel finale di tempo si rivede il Parma, nonostante il passaggio alle due punte e i cambi ampiamente offensivi di Chivu: Solet è strepitoso sul tentativo di Alqmvist, Padelli salva ancora su Mateo Pellegrino. L’ex Velez non insacca e l’Udinese esulta, visto che con la vittoria la salvezza è pressochè certa: friulani a quota 39 punti, in scia a Milan (41) e Roma (40), e Runjaic è imbattuto da cinque gare (quattro vittorie e un pari). Il Parma invece torna subito a perdere, dopo la vittoria al debutto di Chivu: persiste il +2 sull’Empoli terzultimo, che domani sfiderà il Genoa dopo la sbornia delle qualificazione alle semifinali di Coppa Italia.

