Ue, ok a nuove sanzioni alla Russia: passi avanti sul tetto al prezzo del gas

La presidente della Commissione europea favorevole al price cup

1' DI LETTURA

Accordo tra i 27 Paesi dell’Ue sul nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, incluso il price cap al petrolio. Il via libera è arrivato in mattinata nel corso del Coreper, la riunione dei Rappresentanti dei Paesi membri. La formalizzazione dell’approvazione dell’ottavo pacchetto arriverà per procedura scritta.

La presidente della Commissione Europea alla plenaria del Parlamento Europeo si è espressa favorevolmente ad un tetto al prezzo del gas, che “deve essere concepito in modo adeguato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento”.

“Si tratta di una soluzione temporanea – ha detto – per far fronte al fatto che il Ttf, il nostro principale parametro di riferimento per i prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato, che oggi comprende più Gnl”.

Intanto, sono ripresi oggi i flussi di gas approvvigionati da Gazprom all’Italia e “la ripresa delle forniture è stata resa possibile dalla risoluzione da parte di Eni e delle parti coinvolte dei vincoli che derivano dalla nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache”.

Le forniture erano state interrotte lo scorso primo ottobre – spiega l’Eni – per “la dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l’Austria” motivata da Gazprom”. La Francia ha intanto raggiunto il 100% degli stoccaggi necessari per l’inverno.