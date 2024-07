Ue, Tajani “L’Italia può aspirare a commissario importante”

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) (ITALPRESS) – “Io credo che l’Italia per la sua importanza debba avere un commissario importante e, perchè no, anche una vicepresidenza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del G7 Commercio, a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.

“Sarà naturalmente il presidente del Consiglio a trattare, ma ha certamente il mio sostegno affinchè ci possa essere una richiesta di un portafoglio qualificante. La partecipazione dell’Italia è fondamentale per l’Unione Europea”, ha aggiunto.

