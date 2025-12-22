Ugl Catania, bilancio di fine anno: focus su vertenze e crisi Oda

Riunito il direttivo provinciale

CATANIA – Si è riunito il direttivo provinciale di UGL Catania per analizzare la situazione occupazionale e le prospettive economiche del territorio etneo.

Il segretario provinciale Giovanni Musumeci, nel corso dell’incontro, ha evidenziato la necessità di passare dagli annunci alla programmazione concreta, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione attesi nella Zona Industriale.

Tra i temi centrali del bilancio sindacale figurano gli investimenti di STMicroelectronics, considerati una risorsa strategica che deve però tradursi in “lavoro stabile, sicuro e qualificato”. Permangono tuttavia diverse criticità, come la situazione della Pfizer e le vertenze aperte nelle società partecipate dei Comuni della provincia. Una nota di particolare gravità è stata riservata alla crisi dell’ODA, con dipendenti senza retribuzione da oltre dieci mesi, definita dal sindacato come una “vera emergenza sociale”.

Il direttivo ha inoltre posto l’accento sulla diffusione del lavoro povero e precario nel catanese e sulla tutela della libertà sindacale nel settore privato, citando il caso di provvedimenti adottati nei confronti di una rappresentante UGL nel comparto della ristorazione aeroportuale. In chiusura, l’organizzazione ha confermato la volontà di proseguire il confronto con le istituzioni per garantire risposte strutturali allo sviluppo del territorio nel corso del nuovo anno.