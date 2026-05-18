Uil, Bombardieri a Palermo: “Il lavoro non si crea per decreto”

“Servono investimenti, formazione e infrastrutture"



PALERMO – “Il lavoro non si crea per decreto, servono investimenti, infrastrutture e prospettive di sviluppo”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del Congresso della Uil Sicilia in corso a Palermo.

Bombardieri ha sottolineato come molti giovani continuino a lasciare il Paese, soprattutto il Mezzogiorno, per la mancanza di occupazione stabile, salari adeguati e opportunità di crescita personale.

“La Uil – ha aggiunto – si sta impegnando per rivendicare più investimenti e più formazione, per il lavoro dignitoso e contro i contratti pirata, con norme capaci di tutelare i giovani”.

Rispondendo a una domanda sul Ponte sullo Stretto, il segretario della Uil ha ribadito di non essere contrario all’opera, evidenziando però le carenze infrastrutturali della Sicilia. “Pensare solo al Ponte sullo Stretto e non occuparsi di ciò che manca in questa Regione è un po’ come nascondere il sole con un dito”, ha affermato.

Sul ruolo dell’Europa nell’attuale crisi geopolitica, Bombardieri ha chiesto il superamento del Patto di stabilità e il ricorso a bond europei. “I costi dell’energia e dei prezzi gravano soprattutto su lavoratori dipendenti e pensionati: serve una cabina di regia europea”, ha concluso.