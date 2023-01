Uil, Giovanna Giuffrida eletta presidente di Ada Catania

Votata all'unanimità.

CATANIA – Giovanna Giuffrida è la nuova presidente catanese dell’Associazione per i diritti degli anziani (Ada). È stata eletta dall’assemblea provinciale straordinaria che si è riunita nella sede Uil di Catania alla presenza di presidente e vicepresidente di Ada Sicilia, Franco Quartararo e Piero Gaglio, e delle segretarie di Uil e UilPensionati Catania, Enza Meli e Maria Pia Castiglione.

Il Direttivo dell’associazione è ora composto anche da Domenico D’Antone, vicepresidente, Rita Camarda, Fabiana Zuppelli, Bruno Marano, Anna Scalia, Grazia Sicali, Giacomo Condorelli, Prospero Di Marco. Germana Luvinetti è la responsabile amministrativa.

“L’Ada riparte a Catania con un gruppo veramente all’altezza della situazione, formato da tantissime donne, e questo è di buon auspicio per la crescita della nostra organizzazione di volontariato”, sottolinea Franco Quartararo. “Auguri di buon lavoro, al servizio delle persone anziane” sono stati formulati al nuovo gruppo dirigente dell’Associazione da Enza Meli.

“Anche a Catania come nel resto d’Italia – afferma Giovanna Giuffrida – siamo impegnati ad affrontare e offrire soluzioni ai molti problemi della quotidianità che investono le persone, innanzitutto i pensionati. Crediamo, inoltre, nel valore strategico dell’educazione permanente degli adulti, che è un diritto da tutelare e promuovere”. Giovanna Giuffrida, votata all’unanimità, prende il posto di Anna Maria Patania.