Uil Messina: “A fine mese stop alla cardiochirurgia pediatrica Taormina”

"Non sono più autorizzati ricoveri, interventi chirurgici"

MESSINA – “Il 31 dicembre il reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina chiuderà definitivamente i battenti, anche se è già virtualmente chiuso con le nefaste conseguenze per i piccoli pazienti, le loro famiglie e tutto il territorio che hanno visto in questa struttura di eccellenza un concreto punto di riferimento sanitario. Infatti, non sono più autorizzati ricoveri, interventi chirurgici e/o piani terapeutici che prevedono specifiche cure e trattamenti sanitari che hanno un arco temporale successivo al prossimo 31 dicembre”. Lo scrive in una nota la Uil di Messina.

“In questi giorni il dramma che avvolge le famiglie dei piccoli pazienti affetti dalle malattie cardiovascolari si è ulteriormente aggravato a causa di questa nefasta notizia che complica una situazione molto difficile. La chiusura della cardiochirurgia pediatrica di Taormina è inaccettabile e, come Uil, chiediamo che in questi pochi giorni che mancano alla scadenza del 31 dicembre si corra ai ripari e si firmi una proroga per evitare questa sciagura che non è affatto casuale, poiché, al netto delle tante inutili parole, è scientemente voluta dal ministero e dalla Regione”, dicono i sindacalisti Uil Ivan Tripodi e Livio Andronico.

FOTO DI ARCHIVIO