Uilca, a Palermo il consiglio regionale: “Tutelare i livelli occupazionali”

PALERMO – “I temi prioritari su cui lavoriamo sono chiari: benessere lavorativo, contrasto alle pressioni commerciali, attenzione ai carichi di lavoro, tutela dei livelli occupazionali, conciliazione vita-lavoro e riduzione dell’orario di lavoro. Sono questioni fondamentali, che incidono direttamente sulla qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori e che porteremo anche nei prossimi rinnovi contrattuali”. Lo ha detto Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca, a Palermo in occasione del consiglio regionale della Uilca Sicilia.

“Siamo in avvio di trattativa per il rinnovo del contratto della riscossione e di quello degli assicurativi e stiamo già elaborando le proposte che presenteremo nella piattaforma per il rinnovo del contratto del credito, in scadenza a marzo 2026”, ha aggiunto.

“Come Uilca riteniamo indispensabile rafforzare la nostra presenza sui territori e mantenere un rapporto costante e diretto con le persone nei luoghi di lavoro. Per questo, come Uilca nazionale, ci stiamo organizzando per offrire il massimo supporto alle strutture territoriali, che ogni giorno svolgono un lavoro straordinario — come dimostra l’impegno della Uilca Sicilia — mettendo sempre al centro la persona”.

Il consiglio, che ha riunito quadri e dirigenti sindacali, è stato l’occasione per fare il punto sulla stagione congressuale. “Nonostante la riduzione degli sportelli e la diminuzione della presenza nelle piccole realtà, continuiamo a crescere in termini di rappresentanza. È un risultato che dobbiamo al lavoro quotidiano delle nostre delegate e dei nostri delegati, donne e uomini straordinari ai quali va il nostro più sentito ringraziamento”.