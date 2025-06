Uilca, aderisce Daniele Gazzitano: “Continuiamo a crescere”

Mingoia: "Siamo i più rappresentativi"

AGRIGENTO – “Ad Agrigento l’ingresso di Daniele Gazzitano, dirigente che ha maturato esperienze in altra sigla sindacale, nei ranghi dell’organizzazione, consentirà di crescere ancora facendo diventare anche ad Agrigento la Uilca la sigla più rappresentativa e contribuendo ad incrementare ulteriormente la percentuale di inserimento in categoria”. Lo dichiara Rosario Mingoia, segretario responsabile Uilca Unicredit.

“Risultati lusinghieri raggiunti da Uilca Sicilia, (secondo i dati di Banca d’Italia, ad aprile il 30% dei dipendenti del credito in regione è iscritto alla Uilca Uil), senza dimenticare i successi ottenuti anche nel comparto degli assicurativi, degli esattoriali e dei lavoratori autonomi”, aggiunge Giuseppe Gargano, segretario regionale Uilca Sicilia.

Renato Bianchi, responsabile nazionale del proselitismo Uilca Unicredit, aggiunge: “In tutto il territorio nazionale la Uilca cresce in qualità e in rappresentanza, è ormai tra le sigle più rappresentative in moltissime regioni”.

Rosario Mingoia conclude: “La cartina di tornasole della nostra qualità e della nostra capacità di dare risposte ai nostri iscritti è la rappresentatività della Uilca Uil Sicilia. I nostri numeri parlano chiaro. Continueremo su questa strada, per garantire il più alto livello di interlocuzione sindacale nel rappresentare i nostri iscritti ed i lavoratori tutti. Daniele e’ una persona seria preparata e per bene, riconosciuta dai colleghi e sono certo che farà benissimo nella nostra organizzazione insieme ad Aldo Mandracchia, già Rsa di Agrigento”.