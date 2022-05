Ultima giornata, sabato la Seap Aragona conoscerà il proprio destino

La formazione di coach Lino Giangrossi spera ancora nella salvezza in A2

AGRIGENTO – Ultima settimana di allenamenti per la Seap Dalli Cardillo Aragona che prepara l’ottava e decisiva giornata della Pool Salvezza di Serie A2. Sabato 7 maggio si conoscerà il destino della formazione di coach Lino Giangrossi che per conquistare la permanenza in A2 deve sperare che nel primo pomeriggio di sabato la Sigel Marsala vinca sul campo del Club Italia Milano e che l’Anthea Vicenza superi in casa il Sant’Elia senza disputare il tie-break.

Se dovessero andare in porto questi risultati, alla Seap Dalli Cardillo Aragona basterà conquistare 3 punti contro il già retrocesso Modica al PalaMoncada di Porto Empedocle per festeggiare la salvezza. Il derby siciliano è in programma alle ore 20, quando già si conoscerà sicuramente il risultato della sfida Club Italia Milano – Sigel Marsala (formazione già salva da parecchie settimane) in programma alle ore 16 e si saprà con ogni probabilità anche il finale di gara di Anthea Vicenza – Sant’Elia in programma alle ore 17. Sarà dunque un sabato pallavolistico mozzafiato con il secondo posto della Pool Salvezza ancora da assegnare.

In attesa del recupero di domani, mercoledì 4 maggio, tra il Modica e il Marsala, la classifica della Pool Salvezza è la seguente: Marsala 45 punti (16 vittorie – 10 sconfitte); Sant’Elia 29 punti (10-17); Club Italia Milano 28 (10-17); Seap Dalli Cardillo Aragona 27 (8 vittorie – 19 sconfitte); Anthea Vicenza 27 punti (8-19); Pallavolo Sicilia Catania 26 punti (9-18); Modica 14 punti (5-21); Altino Volley 8 punti (2-25). Questo, invece, è il programma dell’ultima giornata in calendario sabato 7 maggio: Ore 16: Club Italia Milano – Sigel Marsala Ore 17: Anthea Vicenza – Sant’Elia Ore 18: Pallavolo Sicilia Catania – Altino Volley Ore 20: Seap Dalli Cardillo Aragona – Pvt Modica.

La squadra aragonese si allenerà per l’intera settimana al PalaMoncada di Porto Empedocle.