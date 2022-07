Musica, Ultimo a Catania: il piano per il concerto

La tappa al Massimino.

Catania – E’ tutto pronto a Catania per le uniche due date in Siciilia dell’11 e 12 luglio di Ultimo, che riportano dopo otto anni i grandi concerti nello stadio ‘Angelo Massimino’. Per consentire al meglio lo svolgimento dei due concerti, gia’ vicini al sold-out dopo i rinvii del 2020 e del 2021 dovuti alla pandemia, il Comune ha predisposto una serie di misure con il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, l’assessore ai grandi eventi Cinzia Torrisi e le direzioni gabinetto del sindaco e Protezione civile guidate dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e dalla dirigente Lara Riguccio.

Sul piano della sicurezza, secondo quanto convenuto nel corso di un tavolo tecnico del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’area intorno allo stadio sara’ suddivisa in tre cerchi concentrici presidiati dalla polizia locale e dagli steward dell’organizzazione. Per favorire l’afflusso delle migliaia di spettatori attesi da tutta la Sicilia e dalla Calabria e’ stato approntato un piano di viabilita’ che prevede anche aree di sosta dedicate ai pullman.

L’assistenza alla popolazione e la gestione delle vie di fuga all’interno e all’esterno della zona del concerto saranno garantite dal servizio di Protezione civile del Comune insieme con le organizzazioni di volontariato di Protezione civile. In occasione dei concerti saranno vietati l’utilizzo di contenitori in vetro per il consumo di bevande e la somministrazione di alcolici sia all’interno dello stadio che nelle immediate vicinanze. Sul piano epidemiologico e’ fortemente raccomandato l’uso della mascherina.