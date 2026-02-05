Un altro asilo nel mirino dei ladri: raid nella zona di corso Calatafimi

Il furto in via Giuseppe Arcoleo. Indagano i carabinieri

PALERMO – Ladri in azione in una scuola per l’infanzia nella zona di corso Calatafimi a Palermo. Nel mirino è finito l’asilo “Titti School 2” che si trova in via Giuseppe Arcoleo.

L’allarme

L’allarme è scattato nella notte: qualcuno è riuscito a introdursi nei locali e li ha passati al setaccio, impossessandosi di diverso materiale scolastico. Il valore della refurtiva è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il furto e hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere.

Ennesimo colpo nelle scuole

Pochi giorni fa un uomo di 39 anni è stato arrestato dai militari perché colto in flagrante mentre tentava l’ennesimo furto all’asilo Girasole di via Perpignano. Nella struttura si era verificata una serie di incursioni notturne, sei una settimana, che avevano reso necessaria la chiusura della scuola, con inevitabili disagi per le famiglie e i loro bambini.

Il consigliere comunale Ottavio Zacco era intervenuto annunciando un esposto alla procura e la richiesta al sindaco di una urgente installazione delle telecamere. Domenica notte, tra l’1 e il 2 febbraio, l’uomo era riuscito a fare irruzione nella struttura ancora una volta, ma è stato bloccato dai carabinieri. Si tratta di un senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine.