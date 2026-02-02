Raffica di furti all’asilo Girasole: arrestato un uomo di 39 anni

Sei colpi in una settimana: l'uomo colto sul fatto

PALERMO – Sarebbe stato il sesto colpo nel giro di una settimana. E invece, stavolta, è stato colto sul fatto un 39enne, arrestato dai carabinieri per i furti all’asilo Girasole. I militari l’hanno sorpreso mentre tentava una nuova irruzione all’interno di una struttura scolastica che si trova in via Perpignano. Si tratta di un senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, accusato adesso di tentato furto aggravato.

Poco prima aveva forzato il lucchetto di una porta di accesso, riuscendo così a entrare nei locali scolastici. Il 39enne è stato bloccato mentre rovistava tra gli arredi di un’aula, alla ricerca di oggetti da portare via. L’intervento ha consentito di interrompere il furto, evitando ulteriori danni a una struttura dedicata all’educazione e alla cura dei bambini. L’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Palermo, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sei furti in una settimana

La scorsa settimana la scuola è rimasta chiusa proprio in seguito ai continui raid notturni. Sono stati rubati indumenti, materiale di cancelleria, elettrodomestici, alimenti, per un totale di cinque incursioni notturne nel giro di una settimana. Risultato? L’asilo, che ospita circa trenta bambini fino ai 3 anni, ha dovuto chiudere i cancelli e i piccoli sono stati costretti a rimanere a casa, con inevitabili disagi provocati alle famiglie. Il consigliere comunale Ottavio Zacco aveva lanciato l’allarme, annunciando un esposto alla procura e chiedendo al sindaco l’immediata installazione delle telecamere di videosorveglianza.

L’asilo Girasole di Palermo

Zacco: “Sequenza di azioni criminali interrotta”

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per l’arresto del soggetto colto in flagranza di reato durante l’ennesimo furto ai danni dell’asilo nido comunale Girasole, già più volte preso di mira nei giorni scorsi”, commenta oggi Zacco.

E aggiunge: “L’intervento tempestivo e risolutivo dei carabinieri – prosegue – dimostra ancora una volta l’elevato livello di professionalità e il senso dello Stato con cui le forze dell’ordine operano quotidianamente sul nostro territorio. Grazie al loro lavoro è stato possibile interrompere una sequenza di azioni criminali che stava compromettendo la sicurezza di un servizio pubblico essenziale, destinato ai bambini e alle loro famiglie. Colpire ripetutamente un asilo nido – conclude – significa attaccare direttamente le istituzioni, il diritto all’educazione e la serenità delle famiglie, molte delle quali rischiavano gravi ripercussioni lavorative a causa delle continue interruzioni del servizio. È dovere delle istituzioni garantire che luoghi così sensibili siano protetti e messi in sicurezza in modo strutturale.”

“Servono misure preventive”

Il consigliere comunale rinnova infine l’auspicio che, accanto all’azione repressiva, vengano adottate misure preventive permanenti, a partire dall’installazione di sistemi di videosorveglianza, per evitare il ripetersi di episodi analoghi e garantire continuità e sicurezza ai servizi educativi della città.

Il sindaco Lagalla: “Attenzione alta”

Sul caso interviene anche il sindaco Roberto Lagalla: “Esprimo il mio più sentito ringraziamento ai carabinieri della Stazione di Altarello di Baida per l’operazione che ha portato all’arresto del soggetto responsabile dei ripetuti tentativi di intrusione e furto ai danni dell’asilo nido comunale Girasole di via Perpignano. Si tratta di un intervento efficace che ha posto fine a una serie di episodi che, nei giorni scorsi, avevano comprensibilmente generato forte preoccupazione tra il personale educativo e le famiglie”.

“Un ringraziamento particolare va anche agli uffici dell’assessorato comunale all’Istruzione, la cui collaborazione e attenzione hanno consentito di segnalare con rapidità la criticità e di concentrare immediatamente le azioni di controllo su un presidio educativo così sensibile. La sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine è fondamentale e continueremo a mantenere alta l’attenzione sulla tutela delle strutture scolastiche e dei servizi per l’infanzia, affinché siano sempre luoghi sicuri, protetti e serenamente fruibili da bambini, famiglie e operatori”.