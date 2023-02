Un Catania pazzesco (0-4 a Locri) chiude tutti i giochi

Rossoazzurri in scioltezza in casa della seconda in classifica: a segno Chiarella, De Luca, Sarao e Rapisarda. Per la promozione manca solo la matematica. (FOTO CATANIA SSD)

CATANIA. Due gol per tempo per schizzare a +17 in testa alla classifica! Il Catania rifila, in terra calabra, un secco 4-0 al Locri, un verdetto che sancisce la netta supremazia della squadra rossazzurra sulle tutte le altre compagini del girone I di serie D.

Pronti, via, gol

Impeccabile l’approccio al match della squadra allenata da Ferraro che impiega appena sei minuti per portarsi in vantaggio con l’effervescente Chiarella, abile a spedire in rete un pallone vagante in area nero-amaranto dopo la percussione di Vitale sulla fascia sinistra. La reazione dei padroni di casa è blanda (alla fine Bethers non si sporcherà neanche i guantoni!) ed i rossazzurri raddoppiano poco dopo la mezzora con De Luca, abilissimo a finalizzare al meglio la perfetta imbeccata di un ispiratissimo Lodi. In precedenza, lo stesso attaccante era stato anticipato d’un niente da Iannì in uscita disperata.

La ripresa

Nella ripresa, il Locri resta in inferiorità numerica dopo che l’ingenuo Mbaye si becca il cartellino rosso per una vistosa gomitata in faccia a Rapisarda. La partita si semplifica ulteriormente per i rossazzurri che, ringalluzziti anche dai “cambi”, triplicano con Sarao che sbatte in gol da due passi sullo spiovente dalla bandierina e fissano il risultato sulla quaterna secca quando Rapisarda devia in rete, di testa, il cross dal corner di Sarno. Nel finale, poi, il Catania spreca qualche altra, buona occasione mentre il Locri tira, mestamente, i remi in barca.

Distacco siderale in classifica

Adesso i punti di distacco, tra le due squadre, in classifica sono addirittura 17! Come dire… il Catania ha ormai un piede e mezzo in serie C!

Tabellino

Stadio “Barone Giuseppe Raffaele Macrì”- di Locri

domenica 19 febbraio 2023 – ore 14,30

5^ giornata di ritorno – Serie D girone I – 2022-2023

LOCRI – CATANIA

0 – 4

A.S. LOCRI (4-3-3) – Iannì, Palermo A., Mazzone, Marrazzo, Mbaye, Dodaro (k) (dal 32°s.t. Paviglianiti), Romero (dal 43°s.t Kamarà), Larosa, Carella, Ficara, Furina (dal 40°s.t. Pagano).

A disposizione: Gagliardotto, Aquino V., Aquino D., Zarich, Chiricosta, Majore.

Allenatore: Pietro Martelli (squalificato Mancini).

CATANIA SSD (4-3-3-)–Bethers, Rapisarda, Somma (dal 21°s.t. Palermo M.), Lorenzini, Castellini, Rizzo M., Lodi (k) (dal 30°s.t. Boccia), Vitale, Chiarella (dal 30°s.t. Sarno), Sarao (dal 36°s.t. De Respinis), De Luca (dal 10°s.t. Russotto).

A disposizione: Groaz, Boccia, Forchignone, Giovinco, Baldassar.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Gerardo Simone Caruso (Viterbo).

Assistenti: Simone Iuliano (Siena) e Lucio Magherini (Prato).

Reti: 6°p.t. Chiarella (CT); 31°p.t. De Luca (CT); 23°s.t. Sarao (CT); 39°s.t. Rapisarda (CT).

Ammoniti: Lorenzini (CT); Romero (LO); Furina (LO); Sarao (CT).

Espulsi: Mbaye (LO).

Indisponibili: Jefferson, Lubishtani, Litteri (CT).

primo tempo (0-2)

6° Catania in vantaggio al primo affondo: Rizzo serve sulla sinistra Vitale… pronto a mettere in mezzo all’area dove Chiarella è lesto ad approfittare di una corta respinta ed a spedire in rete con un preciso diagonale. 0-1 !

12° tiraccio di Rizzo… alle stelle;

17° sul bel cross di Rapisarda… “spizzata” di De Luca per Sarao che manca la deviazione vincente;

23° Locri vicino al pari: Furina, con un bel tiro a giro, manda il pallone di pochissimo a lato;

28° Iannì esce con perfetto tempismo su De Luca lanciato a rete; poi Larosa respinge in scivolata il successivo tapin;

31° raddoppio del Catania: triangolazione rapida tra Lodi e De Luca che si gira in piena area e spedisce in rete: 0-2 !

34° percussione di Chiarella e cross che innesca un’azione pericolosa che porta alla deviazione debole di De Luca;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude sul doppio vantaggio rossazzurro.

secondo tempo (0-4)

10° nel Catania, Russotto subentra a De Luca;

14° gomitata di Mbaye a Rapisarda: espulso il difensore del Locri!

20° Iannì blocca con sicurezza la conclusione dalla distanza di Rizzo;

21° nel Catania, Marco Palermo rileva l’acciaccato Somma;

23° terzo gol del Catania: sullo spiovente di Lodi, direttamente dalla bandierina, si catapulta Sarao che, in scivolata, spedisce in rete il pallone del 0-4 !

26° punizione di Lodi: alta;

30° nel Catania, Boccia e Sarno sostituiscono Lodi e Chiarella;

32° nel Locri, Dodaro lascia il posto a Paviglianiti;

36° De Respinis rileva Sarao;

39° quarto gol del Catania: cross, dalla bandierina, di Sarno per Rapisarda che spedisce in rete di testa: 0-4 !

40° nel locri, Pagano subentra a Furina;

43° nel Locri, Romero lascia il posto a Kamarà;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° stravince il Catania!