Un hotel di Palermo premiato come “il migliore” della Sicilia

Si tratta del Principe di Lampedusa

PALERMO – Riconoscimento per l’Hotel Principe di Lampedusa, che si è aggiudicato il premio ‘Tuttohotel Awards’ come miglior albergo della Sicilia nel corso della giornata inaugurale di ‘Tuttohotel’, il salone dell’ospitalità alberghiera in corso a Napoli fino a mercoledì 18 gennaio.

Il riconoscimento è stato attribuito all’albergo gestito dal Gruppo Martello Boutique Hotels in piazza Cassa di Risparmio per il progetto di recupero di uno degli edifici della piazza con la riconversione di un vecchio hotel palermitano che ha dato vita ad un raffinato gioiello dell’ospitalità nel centro storico della città.

L’amministratore del Gruppo Martello Boutique Hotels, Antonio Martello, ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento di un risultato raggiunto “attraverso un progetto fortemente voluto e perseguito nel tempo, a cominciare dall’intuizione avuta anni addietro sulle potenzialità dell’edificio di essere trasformato in un hotel di charme”. Il palazzo, risalente ai primi anni del Novecento, è situato all’interno del percorso Arabo – Normanno dichiarato dall’Unesco “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”.