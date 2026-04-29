Un luogo per ricordare Sergio Ramelli, la proposta di gioventù nazionale

Fu aggredito da alcuni militanti di Avanguardia Operaia

PALERMO – In occasione del 51° anniversario della morte di Sergio Ramelli, Gioventù Nazionale Palermo propone di dedicare un luogo della città alla sua memoria.

Ramelli, studente milanese di appena diciotto anni e militante del Fronte della Gioventù, fu barbaramente aggredito a colpi di chiave inglese da alcuni militanti di Avanguardia Operaia e morì il 29 Aprile 1975 dopo una lunga agonia. La sua “colpa” fu aver scritto un tema contro le Brigate Rosse.

“La storia di Sergio – dichiara Aldo Gulotta, Presidente Regionale di Gioventù Nazionale – ci insegna molte cose: innanzitutto che l’avversità politica può facilmente trasformarsi in odio, e l’odio sfociare nella violenza. In secondo luogo, ci ricorda che questo odio va affrontato a testa alta, con coraggio e senza arretrare di fronte alle intimidazioni”.

“Di storie come quella di Sergio – prosegue Gulotta – la storia d’Italia è purtroppo piena, e la memoria di queste vittime dovrebbe essere un patrimonio comune. Solo così possiamo ricordare a tutti quanto velocemente l’odio politico possa degenerare, come accadde tragicamente durante gli anni di piombo”.

“Per questo motivo – conclude Gulotta – Gioventù Nazionale Palermo, nel 51° anniversario della morte di Ramelli, ha presentato una proposta per intitolare un luogo della città alla sua memoria, quale simbolo di riappacificazione e di coraggio, in un momento in cui il clima d’odio in Italia sta nuovamente degenerando”.