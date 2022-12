Un piano dei privati per la fibra ottica nell’area industriale di Carini

La presentazione all'Italtel con Sicindustria, Fibre Connect e Mandarin col Comune e la Camera di commercio

PALERMO – Dotare della fibra ottica l’area industriale di Carini, in provincia di Palermo. Un intervento non più rinviabile e che ha portato i privati a scendere in campo. Così Sicindustria Palermo, FibreConnect e Mandarin, insieme al Comune di Carini e alla Camera di Commercio di Palermo e Enna, oggi, alle 15:30 nella sala Bellisario del campus Italtel di Carini, presenteranno l’iniziativa per la realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica, promossa da FibreConnect e Mandarin.

Nello specifico, FiberConnect e Mandarin hanno identificato l’area industriale di Carini come prima area nel territorio siciliano dove realizzare l’infrastruttura di nuova generazione capace di garantire una velocità di trasmissione e disponibilità del servizio pienamente corrispondenti alle esigenze delle imprese nell’era di “Industria 4.0” e delle Zes, incrementando la competitività sia delle aziende che dell’intero territorio grazie a fattori come la connettività a banda ultra larga, il Cloud computing e, soprattutto, la Business Continuity.

“Dotare un’area industriale di un’infrastruttura di comunicazione a banda ultra larga basata su una rete totalmente in fibra ottica – affermano gli imprenditori – rappresenta un forte incentivo ad attrarre sul territorio nuovi insediamenti produttivi e, nello stesso tempo, aumenta la competitività delle imprese già presenti, contribuendo ad incrementare il loro livello di digitalizzazione”.