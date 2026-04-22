Un viaggio cronofotografico della “Palermo che fu”

Un volume di 568 pagine tutto a colori con oltre 400 immagini tra albumine, lanterne magiche, stereoscopie, lastre, pellicole

PALERMO – Un viaggio cronofotografico lungo il fronte a mare perduto di Palermo partendo da Sant’Erasmo e arrivando all’Arenella, attraverso numerose testimonianze fotografiche per lo più inedite disperse per il mondo, e pazientemente raccolte e ricomposte dall’autore nell’arco di oltre un decennio per ridare vita e ordine a questa tessera del grande mosaico della “Palermo che fu” fatta di palazzi, piazze ed eventi dimenticati da tempo.

Il testo è stato suddiviso in sezioni ben definite, all’interno delle quali si privilegia il per- corso topografico e, a parità di luogo, si considera l’aspetto cronologico per evidenziare i cambiamenti durante l’arco temporale qui preso in esame.

Un volume magnifico di 568 pagine tutto a colori con oltre 400 immagini tra albumine, lanterne magiche, stereoscopie, lastre, pellicole ecc.

Un testo utile per approcciarsi alla nostra passeggiata sul mare, e goderne come ne go- dettero i nostri antenati fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale che ne ha stravolto i contorni. Perché non si dimentichi il passato, in quanto finché se ne conserva memoria e traccia tutto questo non sarà irrimediabilmente perduto.