Una lite finisce in tragedia: uomo accoltellato e ucciso

Fermato un tunisino che sembra sia l'autore del delitto

1' DI LETTURA

Ancora un omicidio a Civitanova Marche. La notte scorsa un trentenne tunisino è stato colpito con una coltellata al petto sul lungomare Piermarini, davanti a decine di persone. L’uomo, soccorso da un connazionale, è deceduto poco dopo in ospedale. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, prima dell’omicidio la vittima sarebbe stata coinvolta in una lite. Non si esclude che il delitto sia legato a questioni di spaccio. Dieci giorni fa a Civitanova era stato ucciso il 39enne nigeriano Alika Ogorchukwu.

Sull’omicidio indaga la polizia. Secondo una prima ricostruzione, diverse persone sono arrivate nella piazza e sono andate verso un altro gruppo. Immediatamente sarebbe scoppiata una discussione con qualcuno che avrebbe tirato fuori un coltello da cucina colpendo il trentenne.

Le forze dell’ordine hanno individuato un tunisino e portato in caserma, dove si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. Sarebbe lui, secondo i carabinieri, ad aver accoltellato e ucciso la notte scorsa Rachid Amri – solo uno degli alias della vittima -, già noto alla giustizia per diversi reati di lieve entità.