‘Una marina di libri’ a Palermo, il programma delle presentazioni

La manifestazione con molti appuntamenti interessanti

Presentata stamattina, nella sede dell’Institut français, la diciassettesima edizione di Una marina di libri, la rassegna dell’editoria indipendente sarà aperta al pubblico, da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo (via Paolo Gili, 4).

“La voce dei senza voce” è il tema scelto dal direttore artistico Gaetano Savatteri (nella foto), al timone della manifestazione per il sesto anno consecutivo. Un’edizione rinnovata grazie alla collaborazione di importanti firme del panorama letterario italiano, chiamate a curare nuove sezioni tematiche, e che saranno presenti durante le quattro giornate del festival.

Entrano a far parte del comitato direttivo: Giancarlo De Cataldo per il giallo e il noir, Giulia Caminito per la narrativa italiana e straniera, Marino Sinibaldi per la saggistica, Marco Rizzo per il fumetto e Francesca Tamburini per il romance. Le nuove sezioni si affiancheranno a quelle già consolidate curate da Maria Romana Tetamo, che si occupa dell’editoria per l’infanzia, e Maria Giambruno, per i Segni di Venere. Spazio anche alla sezione dedicata al giornalismo curata direttamente da Gaetano Savatteri. E a una nuova rassegna sulle tematiche ambientali dal titolo Il clima che cambia: Letture per una transizione ecologica necessaria e giusta realizzata in collaborazione con Legambiente.

“La 17esima edizione di “Una marina di libri” – spiega Savatteri – amplia la sua offerta, coinvolgendo autori e autrici nel comitato editoriale. Accanto alle proposte degli editori presenti – spina dorsale della rassegna – si sviluppano le proposte di cinque curatori che portano conoscenze e competenze per coprire i settori noir, narrativa, saggistica, fumetto, fantasy, giornalismo. Un modo per diventare più ricchi, ma per fornire anche una bussola di orientamento a chi frequenta la fiera del libro di Palermo. Un modo per dare sempre più voce a chi non ha voce”.

Una marina di libri si presenta, anche quest’anno, con un programma ricco di proposte e di appuntamenti: le case editrici indipendenti partecipanti porteranno nel capoluogo siciliano, oltre ai titoli appena pubblicati, autori e autrici regionali, nazionali e internazionali amati dal pubblico. E per gli appuntamenti dedicati a “Gli scrittori e le scrittrici che ci mancano” verranno ricordati, la poetessa siciliana Maria Fuxa, lo scrittore, poeta e aforista Gesualdo Bufalino e il saggista, scrittore e intellettuale Umberto Eco. Un omaggio a chi, con i romanzi, i saggi e la poesia, ha lasciato un segno indelebile – anche per le nuove generazioni – nel panorama culturale del nostro Paese.

Il calendario di Una marina di libri si arricchisce ancora una volta con reading, teatro e musica in collaborazione con le realtà che operano stabilmente all’interno dei Cantieri.

Una rassegna dunque che si presenta come spazio condiviso di ascolto e partecipazione, per un pubblico di tutte le età, dove la letteratura diventa occasione di incontro, di memoria e di identità valorizzando la pluralità delle voci e delle forme espressive.

I numeri della manifestazione: Saranno 84 gli editori indipendenti provenienti da tutta Italia, oltre 300 gli appuntamenti tra presentazioni, reading, concerti, performance, laboratori, dibattiti, spettacoli e incontri, 13 i palchi, tra esterni e interni, distribuiti nell’area dei Cantieri pronti ad accogliere ospiti e pubblico.

Alcuni degli ospiti: Giorgio Zanchini, Maurizio Molinari, Vauro, Claire Dee, Dario Ferrari, Roberto Cotroneo, Clara Uson, Toni Capuozzo, Fumettibrutti, Daria Bignardi, Hazel Riley, Daniele Mencarelli, Liza Marklund, Alessandro Robecchi, Giosuè Calaciura, Clara Alta, Cristina Cassar Scalia, Antonio Perazzi, Vittorio Lingiardi, Rita Petruccioli, Miguel Gotor, Elisabeth Asbrink, Giuseppe Di Piazza, Roberto Alajmo, Veronica Raimo, Antonella Lattanzi, Pegah Moshir Pour, Emidio Clementi, Salvo Piparo, Giacomo Pilati, Petra Magoni e Mauro Ottolini, Pierpaolo Capovilla, Salvo Piparo, Nadia Terranova, Antonello Pasini, Stefania Divertito e molti altri protagonisti della scena culturale italiana e internazionale.

Anteprima gratuita 3 giugno con sezione young: Tra le principali novità di questa edizione anche la nascita della sezione young, con incontri specificatamente dedicati ad under 35, promossa dall’impresa sociale Fuoricentro e ospitata attorno alla rampa di skate di spazio Open: divanetti, librerie condivise, installazioni partecipative e musica accompagneranno talk e presentazioni in uno spazio che punta a mescolare cultura e socialità. Ad aprire il programma, il 3 giugno in un’anteprima del festival a ingresso gratuito, saranno protagonisti Claudio Casisa, Igor Scalisi Palminteri, Dario Mangiaracina, Margherita Chinnici e Franco Broccardi nella tavola rotonda “Sfumature d’inchiostro”, seguita dalla presentazione performativa del libro “Cultura adesso” e dai dj set di Gaia “Sleepy” e PISK.

“Facciamo storie per crescere:” All’interno del programma di editoria per l’infanzia di Una marina di libri troverà spazio anche il progetto “Facciamo storie per crescere”, promosso da Una marina di libri insieme a Piccolo Teatro Patafisico, Tulime ETS, ICS Lombardo Radice e Dudi Libreria per bambini e ragazzi e finanziato dal CEPELL nell’ambito del bando “Leggere 0–6”. Durante il festival sarà proposta una selezione di appuntamenti dedicati alla fascia 0-6 anni, con letture ad alta voce e attività rivolte a bambini, bambine e famiglie, come momento di restituzione pubblica del percorso avviato nei quartieri e nei luoghi educativi e sanitari della città. In programma anche la tavola rotonda Nella polvere e negli sputi. Crescere nell’Italia del boom e altri scritti sulle città dei ragazzi, a partire da un libro di Antonio Cederna.

La manifestazione, organizzata dall’AssociazioneUna marina di libri E.T.S. in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi e con il patrocinio del Comune di Palermo, Città metropolitana, Regione Siciliana, Fondazione Sicilia, Università degli Studi di Palermo, AIE – Associazione Italiana Editori e SIAE, si conferma come uno degli appuntamenti culturali che coniuga letteratura, spettacolo e impegno civile.

GLI OSPITI DELLE VARIE SEZIONI E LE PRESENTAZIONI DEGLI EDITORI SELLERIO E NAVARRA

NOIR/GIALLO A CURA DI GIANCARLO DE CATALDO: Giovedì 4 giugno – Giancarlo De Cataldo presenta in anteprima “Delitto in cornice” (Einaudi); Venerdì 5 – Cristina Cassar Scalia presenta “Le terme dell’indirizzo” (Einaudi), Alessandro Robecchi presenta “Omicidi srl” (Sellerio), Clara Uson presenta “Le belve” (Sellerio); Sabato 6 – Liza Marklund presenta “Il segreto della montagna” (marsilio), e Giuseppe Di Piazza presenta giallo come lo zolfo (harpercollins italia).

NARRATIVA A CURA DI GIULIA CAMINITO: Giovedì 4 giugno – Elisabeth Asbrink – presenta “Il mio grande, bellissimo odio” (Iperborea) e Antonella Lattanzi con “Chiara” (Einaudi); Venerdì 5 -Daniele Mencarelli – presenta “Quattro presunti familiari” (Sellerio); Domenica 7 – Veronica Raimo presenta “Non scrivere di me” (Einaudi) –

GRAPHIC E ILLUSTRAZIONE A CURA DI MARCO RIZZO: Giovedì 4 – Vauro “Una vita per la satira, la satira per vivere: Faccia a faccia con Vauro”; Giovedì 4 – Giulia Adragna “Orgoglio e Pregiudizio, un anno dopo” (Feltrinelli comics) Venerdì 5 – Rita Petruccioli presenta “Medea” (Bao Publishing); Sabato 6 – Lorenzo Ceccotti presenta “Geist Maschine Volume 2” (Bao Publishing); Domenica 7 – Fumettibrutti con “Fumetto e rappresentazione: Fumettibrutti dal web alla carta al romanzo”.

SAGGISTICA A CURA DI MARINO SINIBALDI: Sabato 6 – Miguel Gotor presenta “L’omicidio di Piersanti Mattarella” (Einaudi); Domenica 7 – Roberto Cotroneo 7 giugno presenta “Umberto” (La Nave di Teseo); Venerdì 5 – Vittorio Lingiardi presenta “Farsi Male” (Einaudi); Giovedì 4 – Luca Misculin presenta“Mare aperto” (Einaudi).

GIORNALISMO A CURA DI GAETANO SAVATTERI: Giovedì 4 giugno – Giorgio Zanchini presenta “Lockerbie” (Laterza); Venerdì 5 – Daria Bignardi presenta “Nostra solitudine” (Mondadori); Domenica 7 – Maurizio Molinari presenta “La scossa globale” (Rizzoli) e Tony Capuozzo “Una piccola guerra. Il 6 maggio del Friuli” (Biblioteca dell’Immagine).

ROMANCE A CURA DI FRANCESCA TAMBURINI: Domenica 7 giugno – Hazel Riley presenta “Game of Olympus” ed Sperling & Kupfer; Domenica 7 – Ribes Alley presenta “Labentia Signa. Desiderio” (Salani).

EDITORIA PER L’INFANZIA E ILLUSTRAZIONE A CURA DI MARIA ROMANA TETAMO: Un calendario costruito per l’infanzia è quanto propone la libreria Dudi con presentazioni, incontri e laboratori per le piccole e i piccoli lettori. Venerdì mattina bambine e bambini di otto scuole della città incontreranno autori e autrici mentre ragazzi e ragazze dell’Accademia si confronteranno con l’illustratrice Marianna Balducci, che ha ricevuto il premio Nati per leggere (2018) e il premio Andersen (2021). Come da tradizione ad aprire la rassegna Una marina di libri lo spettacolo teatrale proposto da Dudi in collaborazione con il Piccolo Teatro Patafisico, che ne cura la produzione. Sul palco dello Spazio Franco “Il ciglio del lupo”, una fiaba immersiva da un’idea di Gisella Vitrano, con Marcella Vaccarino, Anita Guarneri e Gisella Vitrano. Scene di Mariangela Di Domenico. Tra gli ospiti: Anna Pedrazzini, Giulio Cederna, Maria Grazia Anatra, Alessandro Ferrari, Elisa Mazzolini, Angelo Mozzillo, Marianna Balducci , Giusi Parisi e l’Associazione Carta Straccia.

I SEGNI DI VENERE A CURA DI MARIA GIAMBRUNO: Sguardi al femminile attraverso dibattiti, incontri, presentazioni, memorie e identità. Si parlerà anche di violenza di genere, di trasformazione del linguaggio, di libertà di informazione, di resistenza civile ma anche di fragilità adolescenziale. Tra gli ospiti Paola Concia, Costanza Quatriglio, Roberto Alajmo, Giusi Cataldo, Costantino Visconti, Marco Giacalone, Pegah Moshir Pour, Alessandra Sciurba, Igor Scalisi Palminteri, Andrea Merlo. Giovedì 4 giugno (ore 17) – Assostampa – “L’estate del ‘78. Anatomia di un addio” incontro con Roberto Alajmo. L’autore incontra i lettori del suo “L’estate del ’78” (Sellerio) e ne svelerà un capitolo inedito. Un confronto libero sul testo, conciliando la partecipazione del pubblico alla maniera del bookclub.In collaborazione con il Club del libro alla Londinese a Palermo.

PRESENTAZIONI SELLERIO EDITORE: Venerdì 5 giugno (ore 18) – Cre.Zi.Plus – Antonio Perazzi presenta “La Repubblica autonoma di Piuca. Autobiografia di famiglia in giardino” (Sellerio), sempre venerdì (ore 19) – Cre.Zi.Plus – Daniele Mencarelli “Quattro presunti familiari”(Sellerio); Sabato 6 (ore 18) – Cre.Zi.Plus – Giosuè Calaciura presenta “L’Ammiraglio” (Sellerio), e (ore 19) Institut français Dario Ferrari presenta “L’idiota di famiglia” (Sellerio); Domenica 7 – Cre.Zi.Plus ( ore 18.30) Clara Uson presenta “Le belve” (Sellerio), Spazio Open (ore 20) – Alessandro Robecchi presenta “Omicidi Srl” (Sellerio).

“Per la memoria dei ragazzi”: venerdì 5 (ore 17), Spazio Marceau – presentazione del nuovo titolo della collana “Flavia de Luce e il delitto nel campo dei cetrioli” di Alan Bradley con letture ad alta voce.

PRESENTAZIONI NAVARRA EDITORE: Le nuove uscite in anteprima assoluta: Giovedì 4 giugno (ore 19:30) – Palco Tenute Orestiadi – “Amare vuol dire non perdersi mai” di Roberto Puglisi; Venerdì 5 (ore 18:30) – Palco Tenute Orestiadi – “La storia del bambino senza voce” di Fernando Asaro; Sabato 6 (ore 20:00) – Spazio Open – “Noi, i ragazzi di Corso dei Mille” di Daniele Billitteri; Domenica 7 giugno (ore 11:00) “Figli del caos” di Sergio Sichenze; (ore 19:00) – “La figlia di Don Fofò” di Giuseppe Maurizio Piscopo e Adelaide Costa.

READING, TEATRO E MUSICA:

Giovedì 4 giugno (ore 21:30) Spazio Open – Petra Magoni e Mauro Ottolini in GIRA DISCHI –, il concerto in collaborazione con Arci Tavola Tonda per la rassegna Sponde Sonore, propone un viaggio inusuale nella musica cantautoriale italiana di tutti i tempi. Un incontro tra voce, suono e libertà espressiva che promette di accompagnare il pubblico in una serata intensa, originale e ricca di suggestioni. Costo del biglietto, che include l’ingresso giornaliero a Una marina di libri, 20 euro.

Giovedì 4 giugno (19) – Open ridotto – Giuda Mio Fratello presenta “Italia Infame”, EP d’esordio del nuovo progetto di Gioele Valenti. Un lavoro crudo e visionario che intreccia folk, psichedelia e cantautorato italiano tra ironia, tensione emotiva e immagini di un Paese decadente. La presentazione sarà accompagnata da un talk di approfondimento e da un live elettrico, intenso e diretto (Showcase in collaborazione con PabloListeningBar). Ingresso gratuito

Venerdì 5 giugno (19) – Open ridotto – Emidio Clementi • presentazione libro PRIMA DELL’INCENDIO – (Showcase in collaborazione con PabloListeningBar). Ingresso gratuito

Venerdì 5 giugno (ore 21:30) Spazio Open – READING SONORIZZATO ALEATORIO – WUMING2 Arcani sonori a Mensaleri con Jadel Andreetto, basso, voce, Stefano d’Arcangelo, tastiere, caverna dell’antimateria, Marco Manfredi, voce, vociferazioni, bastoni della pioggia, Wang Inc., elettronica, sax, ingegneria sonora, Wu Ming 2, Voce, percussioni, flauto, kazoo, sax di bambù. (In collaborazione con Booq). Ingresso gratuito.

Sabato 6 giugno (ore 19) Open ridotto – Alfonso Moscato • Reading Canzoni MANUALE D’ISTRUZIONI PER PERDERE LE CHIAVI DI CASA (Showcase in collaborazione con PabloListeningBar). Ingresso gratuito

Sabato 6 giugno (ore 21.30) Spazio Open – Pierpaolo Capovilla. L’artista, che per la prima volta ha recitato come coprotagonista nel film Le città di pianura di Francesco Sossai, premiato con ben otto David di Donatello, compresi miglior film e migliore regia, si esibirà nel reading teatrale dal dedicato a Pier Paolo Pasolini. (In collaborazione con Pablo Listening Bar) Ingresso gratuito.

Domenica 7 giugno (19:30) – Tavola tonda – Cesare Basile • Reading e musiche “Gigghiana” (Showcase in collaborazione con PabloListeningBar). Ingresso gratuito.