Unict, torna il Palio d’Ateneo: sospese le attività didattiche

Dopo due anni di pausa, al via domani la tradizionale festa dello sport universitario

CATANIA – Torna a Catania il Palio d’Ateneo, la tradizionale Festa dello sport universitario che prenderà il via domani nel villaggio turistico “Le Capannine” e si concluderà venerdì 13 maggio negli impianti sportivi del Cus, alla Cittadella universitaria.

La XVII edizione è organizzata dal Cus con la collaborazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell’ateneo, ed è aperta agli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico in corso, ma anche ai docenti e al personale tecnico amministrativo, suddivisi in squadre in rappresentanza di ciascun dipartimento. Per questa occasione, per le intere giornate di giovedì e venerdì saranno sospese tutte le attività didattiche.

“Sono veramente felice che il Cus possa organizzare, dopo due anni – spiega Luigi Mazzone, presidente del Cus Catania – una manifestazione così importante e sentita dagli studenti. In questi anni di pandemia, abbiamo tenuto aperte le nostre strutture, tranne nel periodo del lockdown, seppur sempre nel rispetto delle norme e della sicurezza dei nostri tesserati. Lo sport per noi è vita e l’abbiamo testimoniato anche con queste scelte. Il Palio è competizione, ma anche allegria e goliardia. Un simbolo che ritorna”.

“Il Palio è una festa – aggiunge il rettore Francesco Priolo -, un modo gioioso e fortemente simbolico di ritornare gradualmente alla normalità, dopo due anni di pesanti restrizioni. Saranno l’allegria dei nostri studenti, il loro entusiasmo, la voglia di socializzare e di vivere pienamente il periodo di formazione universitaria a rinvigorire il nostro senso di appartenenza collettivo all’università di Catania, facendo da apripista a due settimane piene di eventi, con il Salone dello Studente, il Festival nazionale delle Radio Universitarie, Famelab e il Festival delle Istituzioni”.