Unipa assume diplomati e laureati: requisiti e domanda

Candidature entro il 10 luglio 2024

Unipa assume nuovo personale tecnico amministrativo offrendo possibilità per laureati e diplomati. Una serie di concorsi per coloro che desiderano intraprendere un percorso presso l’Università degli studi di Palermo. Il personale tecnico amministrativo svolge un ruolo cruciale nel supportare le attività didattiche, di ricerca e amministrative dell’università, rendendo possibile il buon andamento di tutte le operazioni interne.

Cosa fa il personale tecnico amministrativo di Unipa

Il Personale Tecnico Amministrativo dell’Università di Palermo può essere impiegato in vari settori e svolgere diverse funzioni. Nell’amministrazione generale, il personale gestisce le pratiche amministrative, supporta la direzione e si occupa della corrispondenza e dei documenti ufficiali.

Nella segreteria studenti, assiste gli studenti in tutto ciò che riguarda l’iscrizione, la gestione delle carriere accademiche e le pratiche di laurea. Il supporto alla ricerca è un’altra area chiave, dove il personale si occupa della gestione dei progetti di ricerca, della preparazione delle domande di finanziamento e dell’organizzazione di eventi scientifici.

Inoltre, il personale amministrativo è responsabile della gestione finanziaria, curando la contabilità, il bilancio, il controllo di gestione e la gestione dei fondi di ricerca. Non meno importanti sono i servizi tecnici e logistici, che comprendono la manutenzione delle infrastrutture, la gestione delle aule e dei laboratori e il supporto tecnico per eventi e attività didattiche.

Concorsi per diplomati e laureati: le posizioni

Unipa ha recentemente indetto diversi concorsi per l’assunzione di nuovo personale. Tra questi, c’è un concorso per un posto nell’area dei collaboratori del settore amministrativo, destinato al dipartimento di ingegneria. Unipa assume con un contratto a tempo pieno e indeterminato, ed è riservato a coloro che possiedono un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Il termine per la presentazione delle domande è il 26 giugno 2024.

Un altro concorso riguarda sei posti di tecnologo a tempo pieno e determinato per 18 mesi, da destinare all’area ricerca e trasferimento tecnologico. Per accedere a questa posizione, è necessario possedere una laurea specialistica, magistrale o VO. Le candidature devono essere presentate entro il 4 luglio 2024.

Requisiti e domanda

Infine, l’università ha aperto un concorso per tre posti a tempo pieno e determinato per 12 mesi nell’area funzionari del dipartimento culture e società. Questa selezione avviene per titoli e curriculum, e le domande devono essere inviate entro il 10 luglio 2024 tramite il sito Pica.

Questi concorsi rappresentano una straordinaria occasione per entrare a far parte di un ambiente dinamico e in continuo sviluppo, contribuendo attivamente alla crescita dell’università degli studi di Palermo.

