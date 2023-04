“Uniti contro la SLA”: martedì seminario alla Torre Biologica

Su iniziativa dell'Associazione di volontariato "Post Fata Resurgo - Vincere la Sla per Ritornare a Vivere".

1' DI LETTURA

CATANIA. Un seminario allestito dall’Associazione di volontariato “Post Fata Resurgo – Vincere la Sla per Ritornare a Vivere” ETS. “Uniti contro la SLA” è questo il titolo dell’appuntamento che si terrà il prossimo 2 maggio presso la Torre Biologica del Policlinico di Catania, aula D, dalle ore 15 alle ore 19.

Il seminario coordinato dal giornalista Rosario Nastasi, vedrà l’intervento: di Andrea Caffo, in qualità di Presidente Post Fata Resurgo e di persona affetta da SLA; Paolo Volanti, Responsabile dell’Unità Operativa di neuroriabilitazione intensiva del Centro SLA presso l’Istituto ICS Maugeri di Mistretta; Claudia Crimi, Docente presso l’Università di Catania per le Malattie dell’Apparato Respiratorio; Andrea Failla, Fisioterapista e Ricercatore per le Malattie Neurodegenerative.

A fine relazioni seguirà un dibattito in aula con gli studenti. Obiettivo del seminario è quello di sensibilizzare la comunità su una grave malattia come la Sla che ancora oggi purtroppo non è curabile, nel convincimento che la ricerca scientifica e le istituzioni debbano impegnarsi per trovare la giuste cure anche per i malati SLA.