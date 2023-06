Università, Catania avanza nel ranking mondiale

La classifica stilata da Times Higher Education con la posizione degli altri atenei siciliani

CATANIA – L’università di Catania avanza, rimane stabile Messina, entra per la prima volta la Kore di Enna, che supera Palermo: è quanto emergenella classifica mondiale appena pubblicata da Times higher education (The). Sono 2.345 le università valutate da Times. Le italiane sono 56, tre in più rispetto all’anno scorso e sette in più rispetto al 2021.

Università di Catania, la posizione in classifica

La migliore performance tra le siciliane è dell’università di Catania, che negli ultimi tre anni è avanzata di una fascia per volta, raggiungendo quest’anno il range che comprende dal 401/o al 500/o posto (il ranking The raggruppa per fasce dopo il 200/o posto). Messina si conferma per il terzo anno consecutivo nella fascia 501-600, una collocazione a ridosso di quella di Catania.

L’università di Palermo arretra di una fascia, passando nel range compreso tra l’801/o e il 1000/o posto nel mondo. La sorpresa è il risultato della Kore di Enna, nata 18 anni fa ed entrata per la prima volta nel prestigioso world university ranking di Times, direttamente nella fascia tra il 601/o e l’800/o posto, e conquistando la terza posizione in Sicilia.

Il confronto con le altre università

Rispetto alla classifica italiana, l’università di Catania guadagna il 16/o posto a pari merito con Ferrara, Firenze, Bolzano, Genova, Modena-Reggio Emilia, Pisa, Siena, Trento e Torino. Messina si colloca al 26/o posto insieme con L’Aquila, Como-Varese, Salerno, Sassari, Trieste, Viterbo e Udine. Enna Kore consegue in prima entrata la 34/a posizione, che condivide con Bari, Camerino, Chieti-Pescara, Venezia, Piemonte orientale, Politecnica delle Marche, Parma, Perugia, Politecnico di Bari, Politecnico di Torino, Benevento e Vanvitelli di Napoli.

Palermo, infine, si colloca al 47/o posto, insieme a Bergamo, Cosenza, Foggia, Napoli Parthenope, Roma Tre, Salerno e Urbino. La Kore di Enna, inoltre, nella graduatoria delle citazioni internazionali dei suoi professori e ricercatori conquista, appena entrata, il 5/o posto in Italia dopo quattro università lombarde: Humanitas, San Raffaele, Brescia e Milano Bicocca.

A livello mondiale, la performance della Kore in fatto di citazioni scientifiche raggiunge il 213/o posto. I dati alla base di questa speciale classifica sono acquisiti da Elsevier-Scopus, la più grande banca dati sulle produzioni scientifiche del mondo.