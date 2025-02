Unict, 320 posti e 50 borse di studio per studenti internazionali

I corsi disponibili e come candidarsi

L’Università di Catania amplia la propria offerta formativa per gli studenti internazionali provenienti da Paesi extra UE. Per l’anno accademico 2025/26, sono disponibili 320 posti in dieci corsi di laurea magistrale interamente in lingua inglese.

Il bando dell’Università di Catania

Il bando di partecipazione è già online sul sito ufficiale dell’Ateneo. Gli interessati possono inviare la propria candidatura entro il 14 marzo 2025. Per informazioni e assistenza, è possibile contattare l’Unità operativa Relazioni internazionali di Unict.

I corsi disponibili

I corsi disponibili sono: Agricultural Sciences and Technology (25 posti), Automation Engineering and Control of Complex Systems (30 posti), Chemical Engineering for Industrial Sustainability (40 posti), Communications Engineering (40 posti).

Gli altri corsi disponibili sono: Construction Management and Safety (30 posti), Data Science (30 posti), Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition (30 posti), Electronic Engineering (30 posti), Global Politics and Euro-Mediterranean Relations (50 posti) e Physics (15 posti).

Le borse di studio

L’offerta formativa include anche 50 borse di studio biennali, con un importo annuale di 2.000 euro per ciascun beneficiario. I posti non assegnati al termine della selezione potranno essere ribanditi o resi disponibili per cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia.