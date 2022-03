Università, pubblicate le date per i test di medicina

Tutte le date per i concorsi a numero programmato

PALERMO – Dal 6 settembre si terranno i test per accedere ai corsi a numero programmato per il 2022/2023. E’ stato infatti pubblicato il calendario delle prove: si parte con Medicina e Odontoiatria, si finisce con Professioni sanitarie il 28 settembre È da oggi disponibile – rende noto il ministero dell’Università e della Ricerca – il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2022/2023.

Per i corsi finalizzati alla formazione di Architetto le date dei test saranno definite da ciascun Ateneo nel proprio bando e dovranno essere conclusi entro venerdì 23 settembre.

Le date sono: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana: martedì 6 settembre 2022; Medicina Veterinaria: giovedì 8 settembre 2022; Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese: martedì 13 settembre 2022; Professioni sanitarie: giovedì 15 settembre 2022; Scienze della formazione primaria: martedì 20 settembre 2022; Architettura: entro venerdì 23 settembre 2022; Professioni sanitarie: mercoledì 28 settembre 2022. Le modalità e i contenuti delle prove e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni saranno definiti con successivi decreti.