 Università, Schifani riceve il neo rettore dell'ateneo di Catania
Università, Schifani riceve il neo rettore dell'ateneo di Catania 

Il governatore ha ribadito la necessità di proseguire nel rapporta di sinergia tra i due enti
CATANIA – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto stamattina a Palazzo d’Orléans il neo rettore dell’Università degli studi di Catania Enrico Foti, in carica dal 15 settembre scorso.

Nel corso dell’incontro, durato oltre mezz’ora, si legge in una nota, il presidente Schifani ha ribadito l’importanza di proseguire nel rapporto di sinergia tra il governo regionale e gli atenei dell’isola. Il presidente, nell’augurare al professore Foti buon lavoro, gli ha donato un crest della Regione Siciliana.

