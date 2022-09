Palermo, ragazzi aggrediscono cittadino originario del Bangladesh

Le forze dell'ordine stanno cercando gli autori del gesto e di capire il movente

1' DI LETTURA

PALERMO – Un cittadino originario del Bangladesh, ma residente a Palermo, è stato aggredito oggi pomeriggio in via Ruggero Settimo, nel centro città. Il giovane di 39 anni è stato picchiato da alcuni ragazzi che sono adesso ricercati dalla polizia di Stato.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Civico in codice giallo. Non si conosce ancora il motivo dell’aggressione né se la vittima conoscesse o meno chi lo ha colpito. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori dell’aggressione.